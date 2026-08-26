В Кремле заявили, что украинские власти сталкиваются с серьёзными внутренними проблемами на фоне последних событий в стране. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, европейские страны, по его мнению, не обращают на это внимания.

«Киевский режим разрушается изнутри, теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, — они делают большую ошибку», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что отказ Европы замечать эти процессы является ошибкой. При этом его оценка отражает позицию российской стороны.

Коррупционные скандалы вокруг украинских чиновников стали одной из тем, которые активно обсуждаются на фоне внутренних разногласий в Киеве. Ранее Life.ru писал, что бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров призвал Владимира Зеленского ответить, было ли ему известно о возможных проблемах с коррупцией среди его ближайшего окружения. Поводом для заявления стала антикоррупционная операция на Украине и расследование дела о легализации крупной суммы денег.