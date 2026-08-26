ПВО России за сутки уничтожила 798 дронов и 12 авиабомб ВСУ в зоне СВО

Министерство обороны России отчиталось о результатах работы систем ПВО за минувшие сутки. Согласно заявлению ведомства, российскими военными были перехвачены 12 управляемых авиабомб, 798 БПЛА самолётного типа, три крылатые ракеты «Фламинго» и один снаряд РСЗО HIMARS.

Согласно актуальной статистике оборонного ведомства, за весь период специальной военной операции потери противника в технике составили: 674 самолёта, 284 вертолёта и 220 067 БПЛА. Также выведено из строя 669 зенитных ракетных комплексов, 30 725 единиц бронетехники (включая танки), 1 775 машин РСЗО, 36 274 артиллерийских орудия и миномета, а также 70 240 единиц специальной автомобильной техники.

Также минувшей ночью в нескольких городах Украины прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщили о серии хлопков в Днепропетровске, Чернигове и Харькове. В Днепропетровске было слышно несколько мощных взрывов, воздушная тревога в ряде регионов продолжала действовать.