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26 августа, 09:45

Цели накрыли в 141 районе: Что поразили российские войска на Украине за последние сутки

ВС РФ поразили склады и логистические центры ВСУ в 141 районе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

Российские войска нанесли поражение военным объектам противника в 141 районе. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ 26 августа.

По данным ведомства, удары пришлись по логистическим узлам, складам боеприпасов и военно-технического имущества. Кроме того, поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались украинской стороной.

В сводке упоминаются цеха, где собирали беспилотники, а также места хранения самих дронов и комплектующих к ним. Под огонь попали и пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Для нанесения ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию группировок войск РФ.

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В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило об освобождении двух населённых пунктов — Неженки в Запорожской области и Писаревки в Сумской. Их взяли под контроль группировки войск «Восток» и «Север» соответственно.

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Никита Никонов
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