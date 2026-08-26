Цели накрыли в 141 районе: Что поразили российские войска на Украине за последние сутки
ВС РФ поразили склады и логистические центры ВСУ в 141 районе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий
Российские войска нанесли поражение военным объектам противника в 141 районе. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ 26 августа.
По данным ведомства, удары пришлись по логистическим узлам, складам боеприпасов и военно-технического имущества. Кроме того, поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались украинской стороной.
В сводке упоминаются цеха, где собирали беспилотники, а также места хранения самих дронов и комплектующих к ним. Под огонь попали и пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
Для нанесения ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию группировок войск РФ.
В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило об освобождении двух населённых пунктов — Неженки в Запорожской области и Писаревки в Сумской. Их взяли под контроль группировки войск «Восток» и «Север» соответственно.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.