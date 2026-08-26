До четырёх выросло число детей, погибших при ударе ВСУ по Краснодару

Число детей, погибших при ударе ВСУ по Краснодару, выросло до четырёх. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Мария Львова-Белова.

Она выразила глубокие соболезнования семье погибшей, отметив, что в такой ситуации невозможно найти слова, способные облегчить горе родителей. Омбудсмен подчеркнула, что продолжает держать ситуацию на контроле, находясь в постоянном контакте с региональным уполномоченным по правам ребенка Татьяной Ковалёвой и всеми профильными ведомствами.

В медицинских учреждениях продолжают лечение ещё шестеро детей. Врачи делают всё возможное для стабилизации состояния пострадавших и оказания им всей необходимой квалифицированной помощи.

Напомним, в ночь на 25 августа Вооружённые силы Украины нанесли новый удар по Краснодарскому краю. В посёлке Афипский повреждены не менее 10 частных домов, один из них загорелся. Также пожар возник на территории нефтеперерабатывающего предприятия.