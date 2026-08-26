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Регион
26 августа, 09:41

Казначейство перечислило в бюджеты России ₽747 млрд за первое полугодие

Обложка © Wikipedia / Svetlov Artem

Обложка © Wikipedia / Svetlov Artem

Казначейство России отчиталось о перечислении средств в бюджетную систему страны по итогам первых шести месяцев года. Как сообщил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, федеральная казна пополнилась на 577 млрд рублей, а бюджеты субъектов РФ получили 170 млрд рублей.

«За первое полугодие в бюджеты поступило 747 млрд рублей. Из них в федеральный — 577 млрд и 170 млрд — для бюджетов регионов», — сказал Артюхин.

Глава Казначейства сообщил, что правительство держит на постоянном контроле исполнение бюджета, заранее просчитывая возможные риски и оперативно принимая необходимые меры. Он также добавил, что ведомство сохраняет позиции одного из ключевых администраторов доходов казны, опираясь на качественное прогнозирование финансовых потоков.

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Ранее власти Москвы утвердили меры по оптимизации бюджетных расходов. В частности, было принято решение сократить на 10% финансирование инвестиционной программы на текущий год, а часть проектов по благоустройству городской среды и проведению культурно-массовых мероприятий перенести на более поздние сроки.

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Наталья Демьянова
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