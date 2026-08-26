Казначейство перечислило в бюджеты России ₽747 млрд за первое полугодие

Казначейство России отчиталось о перечислении средств в бюджетную систему страны по итогам первых шести месяцев года. Как сообщил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, федеральная казна пополнилась на 577 млрд рублей, а бюджеты субъектов РФ получили 170 млрд рублей.

«За первое полугодие в бюджеты поступило 747 млрд рублей. Из них в федеральный — 577 млрд и 170 млрд — для бюджетов регионов», — сказал Артюхин.

Глава Казначейства сообщил, что правительство держит на постоянном контроле исполнение бюджета, заранее просчитывая возможные риски и оперативно принимая необходимые меры. Он также добавил, что ведомство сохраняет позиции одного из ключевых администраторов доходов казны, опираясь на качественное прогнозирование финансовых потоков.

Ранее власти Москвы утвердили меры по оптимизации бюджетных расходов. В частности, было принято решение сократить на 10% финансирование инвестиционной программы на текущий год, а часть проектов по благоустройству городской среды и проведению культурно-массовых мероприятий перенести на более поздние сроки.