Котёнок Эребус забрал корону абсолютного чемпиона по пальцам на лапах: у него их 29

Котёнок породы мейн-кун из американского штата Висконсин по кличке Эребус Аномалия официально признан обладателем мирового рекорда по количеству пальцев на лапах. Как сообщает The Guardian, у него их 29.

Предыдущее достижение держалось с 2002 года и составляло 28 пальцев. Его обладателем был канадский кот по кличке Джейк. В марте этот результат повторил котёнок Тоби из Мичигана, однако Эребус превзошёл обоих.

Уникальное строение лап объясняется полидактилией — генетической особенностью, из-за которой у кошек появляются дополнительные фаланги. Среди мейн-кунов такое явление встречается относительно часто. Биологический отец Эребуса родился с шестью пальцами на каждой лапе, то есть всего их было 24, что на шесть больше обычного. Сам котёнок появился на свет в марте с восемью пальцами на одной лапе и семью на остальных.

Владельцы животного Кендра Ванденблумер и Хантер Нетт из города Каукауна рассказали, что почти сразу поняли: у их питомца есть шанс попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Однако путь к признанию оказался непростым. Вскоре хозяева заметили, что котёнок дышит ртом, и отвезли его к ветеринару.

Выяснилось, что у Эребуса произошла аспирация — пища или жидкость попала в дыхательные пути, что спровоцировало развитие пневмонии. Состояние оценивалось как крайне тяжёлое, на рентгеновских снимках лёгкие выглядели белыми, хотя в норме должны быть тёмными. Питомца подключили к кислородному аппарату и назначили лечение.

Несмотря на мрачные прогнозы, котёнок выздоровел. Сами владельцы назвали это настоящим чудом. Рентгеновские снимки, сделанные для подтверждения полного выздоровления, впоследствии стали важным документом для заявки в Книгу рекордов Гиннесса.

Официальное признание состоялось 13 мая. Организация, в базе которой хранится более 40 тысяч мировых рекордов, присвоила Эребусу титул обладателя наибольшего количества пальцев на лапах. В соцсетях, заведённых специально для кота, хозяева отметили, что один из самых страшных периодов в его жизни совпал с началом пути к мировому рекорду.

Пара владеет питомником BlueNorthern Maine Coons. Отвечая на вопрос о возможной передаче Эребуса в новый дом, Ванденблумер заявила, что котёнок останется с ними, назвав его очаровательным мальчиком.

Ранее сообщалось, что двухлетний кот породы мейн-кун из американского штата Миннесота официально признан обладателем самого длинного хвоста среди ныне живущих домашних котов. Животное по кличке Мистер Пагсли Аддамс прошло измерение у ветеринаров. Длина его хвоста составила 18,5 дюйма, что равняется 46,99 сантиметра. Владельцы не исключают, что хвост может ещё немного подрасти. Представители породы мейн-кун обычно достигают максимальных размеров только к четырём-пяти годам.