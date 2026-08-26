Землю под дом могут начать отдавать бесплатно — в правительстве назвали условие

В России могут начать бесплатно предоставлять землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) при условии, что владелец возведёт и оформит дом в течение трёх лет. С таким заявлением выступил вице-премьер Марат Хуснуллин на площадке Национального центра «Россия» в рамках проекта «С чего начинается Родина».

По словам чиновника, сейчас из общего объёма вводимого жилья около 60 млн квадратных метров приходится на частный сектор, а порядка 40 млн — на высотную застройку. Он подчеркнул, что власти намерены активнее развивать это направление, поскольку, согласно опросам, 63% граждан предпочитают жить в собственном доме.

Хуснуллин признал, что задача осложняется дефицитом свободных территорий и инфраструктуры. За годы активного строительства были использованы многие пригодные площадки, а также исчерпаны резервы сетей и дорог. «И сейчас новый толчок развития требует от нас неординарных мер», — отметил он.

В планах кабмина — провести ревизию неиспользуемых земель, которые можно было бы вовлечь в оборот под застройку. «Мы вообще даже рассматриваем возможность людям, кто хотят, дать бесплатно земельный участок в случае, если за три года построятся и зарегистрируют дом. Даже такую меру рассматриваем», — сказал вице-премьер.

Ранее Хуснуллин уже давал регионам поручения нарастить темпы ввода жилья по итогам 2026 года. Особый акцент тогда был сделан на необходимости эффективного использования участков, обеспечения их инфраструктурой и контроля за регистрацией готовых объектов.

Ранее Хуснуллин заявил, что менять условия семейной ипотеки до октября рискованно. По его словам, перерасчёт может повлиять на рынок, а точные последствия сейчас сложно спрогнозировать.