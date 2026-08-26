Алёна Водонаева отказалась считать брак без детей значимым событием

Алёна Водонаева заявила, что не считает брак без детей значимым событием в жизни. Телезвезда высказалась на эту тему в интервью ютуб-каналу «АНЖЕЛИА».

«Не обесцениваю, но не считаю брак без детей чем-то значимым в жизни», — отметила Водонаева.

По её словам, у людей разные ценности: для одних свадьба становится главным событием, а для других остаётся лишь одной из глав личной биографии.

Сама Водонаева была замужем дважды. В первом браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым у неё родился сын Богдан, которому сейчас 16 лет. Вторым мужем телезвезды был диджей Алексей Комов.

Ранее Алёна Водонаева устроила разнос матери плачущего ребёнка во время морской прогулки в Майами. Телеведущая заявила, что мальчик семи-восьми лет несколько часов мешал другим пассажирам криками, и возмутилась тем, что женщина не смогла его успокоить. Позже она добавила, что сама старалась не создавать неудобств окружающим, когда её сын был маленьким.