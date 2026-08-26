Выкинули в овраг умирать: Волонтёры нашли почти полсотни крыс под Москвой

В Рузском районе Подмосковья на обочине дороги обнаружили десятки домашних белых крыс, которых кто-то оставил там на произвол судьбы. Об этом рассказал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Под Рузой на обочине бросили больше сотни белых крыс. Видео © Telegram / Москва с огоньком

Сигнал о брошенных животных пришёл на горячую линию «Крыса в беде». Сначала на место выехали волонтёры всего с одной переноской, но на месте оказалось, что грызунов гораздо больше.

Волонтёры с горячей линии «Крыса в беде» спасли пушистиков. Фото © Telegram / Москва с огоньком

В итоге за сутки из оврага вытащили 142 крысы. Почти у всех нашли проблемы со здоровьем: клещей, отиты, опухоли, травмы, укусы и повреждённые уши.

Зоозащитники допускают, что зверьков могли выбросить с кормовой фермы после того, как они подросли. Проверить эту версию пока не удалось.

Спасённых крыс сейчас разбирают по временным передержкам. К спасению подключились десятки неравнодушных, однако средств и мест на лечение и содержание всех животных не хватает. Волонтёры продолжают искать, куда пристроить грызунов, и собирают деньги на уход за ними.

Ранее в подмосковном ЖК «Саларьево Парк» из-за мусорного коллапса дворы заполонили крысы. Вывоз отходов не делали месяцами, и грызуны расплодились у контейнеров и рядом с детскими площадками. Одна из жительниц пожаловалась, что крыса залезла в машину и перегрызла проводку. Люди боятся заразиться инфекциями, а дератизация результата не даёт.