Италия и Франция поставят Киеву четыре системы ПВО SAMP-T на €3 млрд

Италия и Франция достигли соглашения о передаче Украине четырёх зенитно-ракетных комплексов Samp-T. Кроме того, Киев получит разрешение на локализацию производства ракет Aster 30. По данным издания La Repubblica, в октябрьский пакет военной помощи от Италии также войдут дополнительные ракеты Aster 30, радары Kronos и комплектующие для систем Samp-T.

Ожидается, что новые системы ПВО Samp-T прибудут на Украину до конца текущего года. Ранее поставки боеприпасов к уже имеющимся у ВСУ комплексам были приостановлены из-за дефицита в Италии. Стоимость проекта оценивается в €3 млрд, которые будут выделены через европейский кредитный фонд.

Примечательно, что правительство Джорджи Мелони предпочитает не афишировать эти поставки, классифицируя их как «гражданскую помощь». Такой подход позволяет Риму ускорить бюрократические процессы и избежать внутриполитических конфликтов с партией «Лига», выступающей против военной поддержки Украины.

Ранее Владимир Зеленский назвал главную угрозу для украинского военно-промышленного комплекса. По его словам, это баллистические ракеты ВС РФ, которым ПВО Незалежной не может эффективно противостоять.