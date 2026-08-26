В Ингушетии 10-летний ребёнок получил ранение во время полицейской погони

Десятилетний мальчик получил ранение ноги во время полицейской погони со стрельбой в Ингушетии. Ребёнок находился в одной из машин, которую пытались остановить силовики. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Ребёнок пострадал при стрельбе полиции по машине в Ингушетии. Видео © Telegram/ Baza

На федеральной трассе полицейские начали преследование двух заниженных «Приор» без номеров. Водители не выполнили требования об остановке, после чего сотрудники сначала сделали предупредительные выстрелы, а затем открыли огонь по колёсам.

Одна из машин остановилась после того, как у неё пробили заднее колесо. Водитель покинул салон и попытался скрыться. Внутри автомобиля обнаружили 10-летнего пассажира с ранением голени.

Предварительно, пуля могла пройти через металлический элемент конструкции автомобиля после рикошета. Ребёнка доставили в больницу.

Сейчас его состояние оценивается как стабильное. По данным источника, врачи не обнаружили повреждений крупных сосудов, нервов и суставов, поэтому ожидают восстановление функции ноги.

Позже оба водителя были задержаны. Автомобили отправили на штрафстоянку, решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях.

Безопасность детей в общественных местах и ответственность взрослых за опасное поведение регулярно становятся темами для расследований и проверок. Ранее Life.ru писал о случае в подмосковном Одинцове, где неизвестный открыл стрельбу рядом с детской площадкой, в результате чего пострадал шестилетний ребёнок. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, а обстоятельства инцидента начали устанавливать правоохранители.