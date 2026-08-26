За экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую внесли часть часть 20-миллионного залога

Накануне суд арестовал Мудрую на два месяца по делу об отмывании денег, установив при этом возможность выхода под залог в 20 млн гривен (около $447 тыс.). Подозреваемая планирует внести эту сумму и обжаловать решение. Ранее, 19 августа, НАБУ сообщило о разоблачении преступной группы, занимавшейся легализацией доходов. В числе фигурантов дела — высокопоставленные чиновники, экс-депутаты и руководство Sense Bank. В рамках расследования в банке и у самой Мудрой были проведены обыски.