За экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую внесли часть часть 20-миллионного залога
Ирина Мудрая. Обложка © ТАСС / Zuma
Адвокат Ирины Мудрой, бывшей заместительницы руководителя офиса президента Украины, подтвердил внесение части суммы залога за свою подзащитную. Согласно сообщению издания «Общественное. Новости», защитник отказался раскрывать размер внесённых средств.
Защитник также уточнил, что залогодателей было несколько.
Накануне суд арестовал Мудрую на два месяца по делу об отмывании денег, установив при этом возможность выхода под залог в 20 млн гривен (около $447 тыс.). Подозреваемая планирует внести эту сумму и обжаловать решение. Ранее, 19 августа, НАБУ сообщило о разоблачении преступной группы, занимавшейся легализацией доходов. В числе фигурантов дела — высокопоставленные чиновники, экс-депутаты и руководство Sense Bank. В рамках расследования в банке и у самой Мудрой были проведены обыски.
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