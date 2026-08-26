Британский профессор Саква заявил, что ВСУ грозит окружение в Славянске

Российские войска вышли к окраинам Славянска и начинают частично окружать находящиеся в этом районе подразделения ВСУ. Такую оценку ситуации дал британский политолог, профессор Кентского университета Ричард Саква в эфире YouTube-канала.

«Мы слышим, что <…> российские силы вышли к окраинам Славянска и частично окружают его. Так что это лишь вопрос времени», — заявил профессор.

Саква отметил, что ситуация на линии фронта продолжает меняться. По его словам, продвижение российских войск также наблюдается на направлениях в Харьковской и Сумской областях, а также на Запорожском направлении.

Отдельно профессор высказался о настроениях внутри Украины. По его оценке, среди жителей страны усиливается запрос на скорейшее завершение конфликта, даже если мирное соглашение будет связано с территориальными уступками.

«Сейчас существует запрос на то, чтобы принять тот факт, что рано или поздно придётся заключить мир в обмен на территории», — считает Саква.

Напомним, что в начале августа стало известно, что российские войска находятся примерно в 8 км от Краматорска и в 12 км от Славянска. Командование ВСУ тем временем бросает дополнительные подразделения на эти участки.