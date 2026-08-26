Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 10:33

Британский профессор Саква заявил, что ВСУ грозит окружение в Славянске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Российские войска вышли к окраинам Славянска и начинают частично окружать находящиеся в этом районе подразделения ВСУ. Такую оценку ситуации дал британский политолог, профессор Кентского университета Ричард Саква в эфире YouTube-канала.

«Мы слышим, что <…> российские силы вышли к окраинам Славянска и частично окружают его. Так что это лишь вопрос времени», — заявил профессор.

Саква отметил, что ситуация на линии фронта продолжает меняться. По его словам, продвижение российских войск также наблюдается на направлениях в Харьковской и Сумской областях, а также на Запорожском направлении.

Отдельно профессор высказался о настроениях внутри Украины. По его оценке, среди жителей страны усиливается запрос на скорейшее завершение конфликта, даже если мирное соглашение будет связано с территориальными уступками.

«Сейчас существует запрос на то, чтобы принять тот факт, что рано или поздно придётся заключить мир в обмен на территории», — считает Саква.

ВСУ начали минировать реки и водоёмы в Черниговской области
ВСУ начали минировать реки и водоёмы в Черниговской области

Напомним, что в начале августа стало известно, что российские войска находятся примерно в 8 км от Краматорска и в 12 км от Славянска. Командование ВСУ тем временем бросает дополнительные подразделения на эти участки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar