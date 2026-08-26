Без марвеловской мишуры: Кинокритик объяснил, почему всем стоит посмотреть нового «Человека-паука»

Новый «Человек-паук» получился одним из самых удачных фильмов всей франшизы благодаря тому, что создатели сместили акцент с супергероев и спецэффектов на человеческие переживания. Таким мнением в эксклюзивном комментарии Life.ru поделился кинокритик Сергей Сычёв.

«В этот раз там меньше акцента сделано на компьютерные эффекты, на всю эту марвеловскую мишуру, героев, которых невозможно запомнить, огромное количество персонажей и пасхалок. Всё это в фильме присутствует, но самое главное — акцент сделан на человеческом измерении: на том, как персонажи общаются друг с другом, какие у них проблемы. Практически каждый зритель может поставить себя на место Человека-паука, потому что каждый чем-то жертвовал», — отметил кинокритик.

По словам Сычёва, одна из центральных тем картины — выбор между личным счастьем и обязательствами. Человек-паук отказывается от личной жизни во имя долга и постоянно задаётся вопросом, правильно ли поступил. Именно эта внутренняя борьба, считает собеседник Life.ru, позволяет зрителю эмоционально подключиться к герою.

Дополнительный эффект создаёт и дуэт Тома Холланда и Зендеи. Актёры состоят в отношениях в реальной жизни и недавно также появились вместе в «Одиссее», поэтому публика уже воспринимает их как сложившуюся пару.

Здесь важны переживания человека, который живёт жизнью, которую он не выбирал. Он хотел бы усидеть сразу на нескольких стульях, но не получается. Он пытается понять, как ему быть с самим собой: принять себя или выбрать другой путь. Все эти вопросы ставятся достаточно серьёзно и драматично. За счёт этого «Человек-паук» доступен абсолютно любой аудитории и всем понятен Сергей Сычёв кинокритик

В основе конфликта картины критик увидел даже некоторое сходство с «Ла-Ла Лендом»: в центре истории оказывается герой-одиночка, причём для такого сюжета, по его словам, совершенно необязательно быть супергероем.

«Такой микс работает на всех сразу и на каждого в отдельности. Поэтому это удача и коммерческий успех. Остаётся только поздравить создателей с тем, что они всё правильно рассчитали. К просмотру советую. По возможности — в хорошем качестве, лучше в IMAX, а дальше уже самим решать», — заключил кинокритик.

Ранее Life.ru писал, что «Человек-паук: Новый день» всего за неделю после премьеры стал самым кассовым фильмом 2026 года. Картина Sony и Marvel собрала в мировом прокате более $1,1 млрд. Главную роль вновь исполнил Том Холланд, а Зендея вернулась к образу Эм-Джей.