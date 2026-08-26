Жёлтые пятна — признак яда: Пищевой технолог рассказала, как не отравиться дешёвой сельдью

Жёлтый жирок на сельди говорит о том, что рыба начала окисляться, а прогорклое масло в пресервах можно распознать по специфическому запаху. Об этом Life.ru рассказала пищевой технолог, кандидат наук Нелли Львович.

Она напомнила, что оптовая цена на селёдку опустилась примерно до 110 рублей за килограмм и теперь этот вид рыбы входит в тройку самых доступных. При этом многие переживают, как при такой стоимости отличить нормальный продукт от подделки. Мелкие производители пресервов нередко экономят: заливают рыбу маслом с истекающим сроком или кладут слишком много консервантов.

Эксперт честно призналась, что без лаборатории покупатель не определит ни лишние консерванты, ни качество масла, а этикетка тут не помощник. Тем не менее несколько правил снизят риск.

Выбирайте крупного производителя — это минимизирует риски. Изучите состав: чем он короче, тем лучше. Избегайте длинных списков E-добавок. Проверьте срок годности и дату изготовления. У хорошей сельди должен быть большой запас по времени. Оцените внешний вид: на рыбе не должно быть жёлтого жирка — это признак окисления. Нелли Львович Пищевой технолог, кандидат наук

Она добавила, что прогорклое масло выдаёт запах, но определить его получится не всегда. Если селёдка в специях или маринаде, сильные ароматы полностью его перекроют. А консерванты на вкус не ощущаются вообще.

Самой полезной и безопасной технолог считает бочковую сельдь, которую человек солит и разделывает сам. Она объяснила, что для удобного филе «на вилочке» рыбу нередко обрабатывают специальными растворами. Эти составы размягчают мякоть и даже частично растворяют мелкие косточки. По пользе натуральная бочковая рыба, по её словам, вне конкуренции.

Минус у такого варианта один — с ним больше возни: рыбу нужно мыть, чистить, вынимать кости, да и запах остаётся на руках. Поэтому выбор зависит от приоритетов. Тем, кому важен чистый вкус, Львович рекомендует бочковую сельдь, а любителям удобства и ярких маринадов подойдут и пресервы, но только от надёжного бренда.

При этом она подчеркнула, что не стоит записывать все остальные варианты в плохие — многим просто нравятся специи и масло, и это дело вкуса. Но настоящий вкус рыбы без посторонних примесей даёт только бочковая, в том числе в салатах вроде селёдки под шубой. Назвать точные цены на неё эксперт не смогла, но напомнила простое правило: филе не может стоить дешевле целой рыбы за тот же килограмм.

А ранее врач-инфекционист предупредил об опасности домашних заготовок. По его словам, наибольший риск несут закатки из продуктов с низкой кислотностью — грибов, мяса, рыбы, птицы, овощей, бобовых, а также паштетов и рагу. Даже в плотно закрытой банке без доступа воздуха споры Clostridium botulinum способны прорасти и начать вырабатывать токсин. Особенно врач выделил грибы: на них остаются частицы почвы, а полностью очистить пористую поверхность очень трудно.