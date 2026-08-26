Путь к погибели: Священник осудил украинцев за татуировки с Бандерой и предрёк им будущее без рая

Протоиерей Виталий Рыбаков раскритиковал в комментарии Life.ru нанесение на тело изображений, связанных с политическими и идеологическими символами. По его словам, особенно недопустимыми с христианской точки зрения являются татуировки с персонажами и знаками, которые ассоциируются с агрессивными движениями.

Любое подобное изображение, тем более свастика, которая в сознании человечества прочно ассоциируется с фашистской идеологией и языческими культами, нам не к лицу, это путь к погибели украинцев. Нанося такую символику, мы показываем, что отрекаемся от Бога и находимся на противоположной от него стороне. Если христианство учит, что в Боге спасение и вечность, то совершение такого шага — это уже свершившийся поступок, определённый акт. Виталий Рыбаков Протоиерей, клирик храма Скоропослушницы города Рыбное

Рыбаков отметил, что с точки зрения христианства проблема заключается не только в самом изображении, а в смысле, который человек вкладывает в него. По его словам, татуировка может быть выражением самоидентификации и принадлежности к определённым взглядам.

Он добавил, что человек может пересмотреть свои взгляды и отказаться от символа, который ранее выбрал. В таком случае, считает Рыбаков, важным становится не наличие рисунка на коже, а изменение отношения к тому, что он означает.

Отдельно священник высказался о любых татуировках с религиозной точки зрения. По его словам, даже изображения христианской символики на теле не меняют сути вопроса, поскольку человек уже получил своё тело и не нуждается в дополнительном украшении.

При этом Рыбаков подчеркнул, что духовная оценка касается не самого факта наличия рисунка, а внутреннего состояния человека и его отношения к собственным убеждениям.

«Подобные вещи с нравственной и духовной точки зрения разрушают гармонию. Это самовольный отказ от Христа, от рая, от оберега. Тело гармонично по определению, а нанося на него что-то, как рисунки на стену, мы искажаем этот замысел», — сказал священник.

Поводом для высказывания стали публикации украинских тату-мастеров, которые показывали работы с изображениями Степана Бандеры и Евгения Коновальца. Некоторые салоны представляли такие рисунки как символы национальной истории и борьбы за независимость Украины.