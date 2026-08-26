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26 августа, 11:00

«Дети голосуют честнее»: Захарова сравнила выборы премьера Британии с избранием старосты в школе

Захарова назвала выборы премьера Британии «политическим анекдотом»

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik резко высказалась о процедуре формирования британского правительства. Она сравнила её с политическим анекдотом, отметив, что в системе нет прямого волеизъявления граждан.

Дипломат обратила внимание, что за пост премьер-министра Великобритании, по сути, никто никогда не голосовал напрямую. Глава кабинета становится им не по итогам общенациональных выборов, а в результате внутрипартийных процедур, что, по её мнению, делает систему непрозрачной.

Захарова провела параллель со школьными выборами старосты: там, по её словам, даже при голосовании записками или опросами процесс понятнее, чем то, как к власти приходит британский премьер. Она подчеркнула, что речь идёт не о конкретном политике, а о самом механизме смены власти в Соединённом Королевстве.

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Life.ru писал, что британские букмекеры начали принимать ставки на отставку Энди Бёрнэма ещё до его вступления в должность главы кабмина. Коэффициент на уход до конца 2026 года — 17, в следующем — 7, в 2028-м — 4,5, а в 2029-м или позже — 1,33. Букмекеры считают его смену правительства лишь вопросом времени, учитывая британскую традицию быстро менять премьеров. Бёрнэма объявили лидером лейбористов 17 июля, причём внутрипартийное голосование не проводилось — других претендентов не нашлось.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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