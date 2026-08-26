Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik резко высказалась о процедуре формирования британского правительства. Она сравнила её с политическим анекдотом, отметив, что в системе нет прямого волеизъявления граждан.

Дипломат обратила внимание, что за пост премьер-министра Великобритании, по сути, никто никогда не голосовал напрямую. Глава кабинета становится им не по итогам общенациональных выборов, а в результате внутрипартийных процедур, что, по её мнению, делает систему непрозрачной.

Захарова провела параллель со школьными выборами старосты: там, по её словам, даже при голосовании записками или опросами процесс понятнее, чем то, как к власти приходит британский премьер. Она подчеркнула, что речь идёт не о конкретном политике, а о самом механизме смены власти в Соединённом Королевстве.

Life.ru писал, что британские букмекеры начали принимать ставки на отставку Энди Бёрнэма ещё до его вступления в должность главы кабмина. Коэффициент на уход до конца 2026 года — 17, в следующем — 7, в 2028-м — 4,5, а в 2029-м или позже — 1,33. Букмекеры считают его смену правительства лишь вопросом времени, учитывая британскую традицию быстро менять премьеров. Бёрнэма объявили лидером лейбористов 17 июля, причём внутрипартийное голосование не проводилось — других претендентов не нашлось.