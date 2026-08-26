Путин заслушал доклад Алиханова о росте промышленности и инвестиций
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Президент России Владимир Путин обсудил с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым текущее состояние отрасли. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Встреча Путина и Алиханова в Кремле. Видео © Пресс-служба Кремля
Алиханов отчитался о положительной динамике в промышленном секторе, отметив увеличение объёмов производства, приток инвестиций и запуск новых мощностей. В частности, по словам министра, инвестиции в промышленности увеличились с 3 трлн рублей в 2021 году до 7,3 трлн рублей в 2025 году, а объёмы ввода новых мощностей повысились более чем на 80%.
Вместе с тем министр указал на признаки снижения спроса в ряде направлений. В ходе встречи также затронули вопросы создания поездов для высокоскоростных магистралей, эффективность специальных инвестконтрактов, а также развитие станкостроения и промышленной робототехники.
Ранее Алиханов подвёл итоги работы оборонного сектора за последние годы. Глава ведомства заявил, что с момента начала СВО объёмы выпуска продукции на некоторых направлениях увеличились кратно.
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