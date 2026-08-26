«Медовый месяц давно закончился»: ЕК боится, что её «золотой мальчик» Драги выйдет из-под контроля

В Брюсселе нарастает напряжённость вокруг экс-главы Европейского центробанка и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, которого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен привлекла к подготовке программы усиления конкурентоспособности ЕС. Чиновники опасаются, что экономист перестал оглядываться на институты Евросоюза, пишет Politico.

«В Еврокомиссии начали задаваться неловким вопросом: что, если её «золотой мальчик» Марио Драги выходит из-под контроля? Чиновники чувствуют, что медовый месяц в этих отношениях давно закончился», — говорится в материале.

Толчком для таких разговоров стало участие Драги в Rhine Group. Эта независимая инициатива собрала 54 руководителей компаний, учёных, экономистов и технологических предпринимателей, которые намерены готовить экономические преобразования без согласования с Брюсселем. Для Еврокомиссии запуск проекта стал сюрпризом, хотя фон дер Ляйен разговаривала с Драги всего месяц назад.

При этом сама глава ЕК ранее активно опиралась на авторитет Драги и его доклад о конкурентоспособности, чтобы продвигать свои цели — рост инвестиций, усиление интеграции и передачу части полномочий с национального уровня на общеевропейский. Дорожную карту, построенную на его предложениях, она называла «Полярной звездой европейской конкурентоспособности» и даже создала специальную рабочую группу для её реализации.

Однако через восемь месяцев руководство этой работой получил немецкий бюрократ Хайнц Янсен, не обладающий серьёзным влиянием. По словам одного из европейских чиновников, весь импульс после этого угас. В такой ситуации, предположил собеседник издания, Драги вполне мог разочароваться в том, как используются его идеи.

Профессор Европейского университетского института Николя Пети, стоявший у истоков Rhine Group, пояснил, что новая структура будет искать альтернативные пути достижения результатов. Речь может идти о партнёрстве между отдельными странами, которые готовы идти вперёд без ожидания остальных членов ЕС или изменения курса Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон угостили экс-канцлера Германии Олафа Шольца вином, чтобы убедить его согласиться на предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз. Переговоры проходили в июне 2022 года, когда европейские лидеры вместе ехали в Киев.