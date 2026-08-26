В Нидерландах отменили выступление диджея LNY TNZ после концерта в Москве

Нидерландский фестиваль Decibel Outdoor исключил из программы местного диджея LNY TNZ после его выступления в Москве. Организаторы заявили, что заранее не знали о планах артиста дать концерт в России, пишет Algemeen Dagblad.

По данным организатора фестиваля B2S, при заключении договора LNY TNZ не сообщил о московском выступлении и также не поставил команду Decibel Outdoor в известность. После вопросов журналистов с музыкантом связались и потребовали «полной ясности», однако полученные объяснения организаторов не устроили.

Когда выяснилось, что диджей уже находится в Москве и должен выступить на фестивале Blaash, его сет на Decibel Outdoor решили отменить. Настоящее имя LNY TNZ — Ян Стадхаудерс.

Сам Decibel Outdoor проходит в Хилваренбеке на территории Beekse Bergen и ежегодно собирает около 100 тысяч поклонников электронной музыки.

Ранее Life.ru писал, что в Германии за два дня до выступления отменили концерт российской певицы Славы после аннулирования её шенгенской визы. Директор артистки Николай Макаров связывал произошедшее с её публичной поддержкой курса Владимира Путина, однако официальных причин отзыва визы представители певицы не получили.