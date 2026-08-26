«Село Зелёное» в попытке защитить творог выдало документы с нарушением норм

Производитель творога «Село Зелёное» попытался доказать отсутствие в продукции запрещённой микробной трансглутаминазы, однако представленные компанией исследования выявили другие отклонения. В одном из образцов количество дрожжей превышало допустимый уровень в 79 раз, а в другом фактическое содержание белка расходилось с маркировкой, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

АО «МИЛКОМ», выпускающее продукцию на заводе «Глазов-молоко», заявило, что так называемый «мясной клей» на предприятии не закупают и не используют. В компании допустили, что первоначальный положительный результат мог быть связан с особенностями лабораторного анализа.

В подтверждение своей позиции производитель предоставил протоколы исследований трёх других партий творога. Микробную трансглутаминазу в них не нашли, однако образцы отбирались непосредственно на предприятии. Партию, с которой началась история, повторно не проверяли.

Ещё два образца поступили на исследование из магазинов. Запрещённого фермента там также не выявили, зато лаборатория зафиксировала превышение дрожжей и несоответствие по белку.

Поводом для разбирательства стала предыдущая проверка продукта «Фермерские продукты. Село Зелёное» 5%, купленного в магазине «Верный» в Зеленограде. После обнаружения микробной трансглутаминазы Роспотребнадзор объявил производителю предостережение.