На Тамбовщине назвали фейком видео о мобилизации с участием губернатора

В Тамбовской области опровергли сообщения о подготовке ко всеобщей мобилизации. Поводом для заявлений стал ролик, распространяющийся в мессенджерах, в котором якобы глава региона Евгений Первышов озвучивает подобные планы.

«В сфабрикованном видео говорится якобы о подготовке ко всеобщей мобилизации. Данная информация не является достоверной», — подчеркнули в пресс-службе правительства субъекта РФ.

Власти региона квалифицируют опубликованные кадры как провокацию. Подобные материалы, как правило, создаются с применением нейросетей, чтобы посеять панику и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию.

Чиновники призвали население к бдительности. Граждан просят не распространять сомнительный контент и игнорировать попытки злоумышленников ввести аудиторию в заблуждение.

Проверять любые сведения следует исключительно через верифицированные площадки. Оперативная и правдивая информация публикуется только на официальных ресурсах Евгения Первышова и администрации области.

Незадолго до этого глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что его телеграм-канал взломали. Сейчас доступ уже восстановлен. 13 августа около 12:55 мск в телеграм-канале главы региона появился матерный мем, который был удалён через две минуты. Предыдущий пост был опубликован в 11:53. О взломе и восстановлении доступа Первышов сообщил в 13:41.