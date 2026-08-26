ФСБ раскрыла схему аферы экс-главы оборонного завода на Дону на 110 млн рублей

В Ростовской области пресечена противоправная деятельность организованной группы, причастной к хищению бюджетных средств в рамках государственного оборонного заказа. По информации регионального УФСБ, фигурантами дела стали бывший генеральный директор АО «Звезда-Стрела», предприниматель и экс-руководитель военного представительства. Сумма ущерба, нанесённого государству, превышает 110 миллионов рублей.

Фигурантам уголовного дела инкриминируется совершение ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201.1, ч. 1 ст. 285.4, ч. 5 ст. 290 и ч. 4 ст. 291 УК РФ. По версии следствия, обвиняемые преднамеренно сфальсифицировали финансовую отчетность, завысив показатели себестоимости продукции, выпускаемой в рамках гособоронзаказа в 2025 году.

Ранее в ФСБ сообщили, что украинская военная разведка пытается добывать российские авиадетали для ремонта самолётов и вертолётов через агентов в РФ. Киеву остро не хватает запчастей для поддержания боеготовности машин серии «Ми», «Су» и «МиГ», поэтому в ход идут любые каналы. Один из граждан России, пытавшийся продать подшипники для авиатехники заводу «Мотор Сич», уже получил срок.