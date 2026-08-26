Французские и итальянские вина, по мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, превосходят армянские по качеству. Об этом он заявил в интервью ИС «Вести», комментируя поставки продукции на российский рынок.

По словам политика, у Армении есть преимущества при экспорте товаров в Россию благодаря участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). При этом он отметил, что желающих поставлять свою продукцию в РФ много.

«И Франция хочет продать, и Италия, несмотря на санкции. И по качеству, думаю, что это вино лучше, чем армянское», — сказал Володин.

Спикер Госдумы добавил, что похожая ситуация складывается и с фруктами. По его словам, поставлять продукцию в Россию готовы Грузия, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, однако Армения получает дополнительные возможности как участник ЕАЭС.

Напомним, Армения оказалась на геополитическом перепутье, углубляя отношения с Европейским Союзом при сохранении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В марте 2025 года парламент страны принял закон о начале процесса вступления в ЕС, что подтвердил первый в истории саммит ЕС-Армения в мае 2026 года, на котором стороны подписали соглашения о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и цифровых технологий. Однако этот европейский курс вызвал резкую реакцию со стороны Москвы и других членов ЕАЭС (России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии), которые в совместном заявлении потребовали провести в Армении референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС, предупредив о серьёзных экономических рисках. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, признавая невозможность одновременного членства в обоих союзах, тем не менее отверг идею немедленного референдума, назвав её преждевременной, и заявил, что Ереван продолжит работу в рамках ЕАЭС, пока вопрос не станет практической неизбежностью.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко высказался о курсе властей Армении. Политик призвал не метать бисер перед свиньями.