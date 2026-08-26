Бакалавриат никуда не денется: В Минобрнауки раскрыли судьбу привычных дипломов

Студенты, которые поступили в вузы раньше или зачисляются сейчас на бакалавриат и магистратуру, спокойно завершат обучение по этим программам. Дипломы с квалификацией «бакалавр» и «магистр» и в дальнейшем будут считаться полноценными документами о высшем образовании, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.

В ведомстве подчеркнули, что нынешние и будущие учащиеся смогут беспрепятственно доучиться по выбранным ими направлениям. Там добавили, что привычные квалификации сохранят свою силу и после реформы.

Напомним, полностью перевести российские университеты на новую модель высшего образования рассчитывают за ближайшие три года. Об этом рассказывал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, по некоторым укрупнённым группам специальностей нововведения начнут применять уже с 2027 года. В 2026 году на бюджет в 17 вузах-участниках пилотного проекта возьмут около 42,4 тысячи человек.