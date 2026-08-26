В Тульской области пенсионер выстрелил женщине в ногу за отказ жить с ним

В Новомосковске Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 78-летнего местного жителя. По данным регионального управления МВД, мужчина совершил выстрел из охотничьего ружья в свою 66-летнюю знакомую. Причиной конфликта стал отказ женщины от совместного проживания.

Установлено, что подозреваемый ранее предлагал потерпевшей переехать к нему, обещая переоформить на неё недвижимость в обмен на уход, а также представлял её окружающим в качестве своей супруги.

В ходе конфликта на почве отказа спутницы от переезда пенсионер применил холодное и огнестрельное оружие. Сначала подозреваемый угрожал женщине ножом, после чего произвел выстрел из ружья, ранив потерпевшую в область левой голени. Женщина была доставлена в медицинское учреждение, откуда поступил сигнал в правоохранительные органы. Орудия преступления изъяты. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ.

«В настоящее время фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 16-летний подросток несколько раз выстрелил в женщину, которая сделала замечание его компании за запуск петард. Заявление о случившемся поступило от местного жителя, а сам конфликт произошёл во дворе дома на улице В. Шевелева. В настоящий момент полиция проводит проверку.