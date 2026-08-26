В Люберцах задержали пятерых мужчин за вымогательство 7 млн рублей у бизнесмена

Пятерых мужчин задержали в подмосковных Люберцах по подозрению в вымогательстве 7 миллионов рублей у предпринимателя. Данную информацию передала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Подмосковье задержали пятерых по подозрению в вымогательстве 7 млн рублей. Видео © Telegram /Ирина Волк

«По предварительным данным, житель столицы взял в долг деньги на развитие своего дела и не смог их вернуть. Тогда по его наводке кредиторы решили забрать эти средства у его бывшего бизнес-партнёра: в Люберцах в помещении автосервиса предпринимателя избили и потребовали в течение трех недель передать семь миллионов рублей. Вместо этого потерпевший обратился в полицию», — говорится в сообщении.

В результате были задержаны предполагаемый организатор и четверо исполнителей. Двое фигурантов ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, четыре ножа, а также предметы, конструктивно схожие с двумя пистолетами и 26 патронами. Помимо этого, обнаружено форменное обмундирование сотрудника правоохранительных органов. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ, которая квалифицирует действия как вымогательство. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны трое бывших сотрудников полиции, которых подозревают в вымогательстве денег у иностранных студентов. Злоумышленники знакомились с молодыми людьми через приложения для знакомств и назначали им встречи. Вместо обещанного свидания к студентам подходили люди в полицейской форме, демонстрировали удостоверения и требовали деньги.