Врач из Башкирии спас потерявшую сознание пассажирку рейса Уфа — Хургада

Врач-анестезиолог-реаниматолог Месягутовской центральной районной больницы оказал экстренную помощь пассажирке рейса Уфа — Хургада, которой стало плохо во время полёта. Женщина потеряла сознание, а её артериальное давление резко упало, сообщили в больнице.

Инцидент произошёл в ночь с 21 на 22 августа. Экипаж попросил находившихся на борту медиков откликнуться, и на помощь пришёл Ильгиз Мустафин, который сам летел этим рейсом в отпуск.

Врач оценил состояние женщины, провёл необходимые мероприятия и сумел стабилизировать её состояние прямо в самолёте. Ситуация была настолько серьёзной, что командир воздушного судна уточнял, понадобится ли совершать экстренную посадку. После оказанной помощи состояние пассажирки улучшилось, поэтому менять маршрут не пришлось. Оставшуюся часть полёта женщина находилась под наблюдением, а самолёт благополучно добрался до Хургады.

Для Мустафина это уже не первый подобный случай: ранее ему также приходилось оказывать медицинскую помощь пассажиру во время авиарейса.

Всего несколько дней назад Life.ru рассказывал, как врач Королёвской клинической больницы Роза Сивякова спасла пассажирку ночного рейса Москва — Ургенч. У женщины возникли аритмия и спазм сосудов, однако медику удалось стабилизировать её состояние прямо на борту, поэтому экстренная посадка также не понадобилась.