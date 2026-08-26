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26 августа, 11:55

Навроцкий в поздравлении Зеленскому напомнил о трагедии на Волыни

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Польши Кароль Навроцкий поздравил Владимира Зеленского с Днём независимости Украины и одновременно указал на сохраняющуюся напряжённость в отношениях Варшавы и Киева. Содержание письма раскрыл глава Бюро международной политики польского президента Марчин Пшидач.

По его словам, Навроцкий пожелал Украине победы в конфликте, но отметил, что между двумя странами остаётся ряд спорных вопросов, которые Варшава хотела бы постепенно урегулировать. В частности, речь идёт о Волынской резне.

Пшидач подчеркнул, что Польша заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной. При этом, по его словам, они должны строиться на определённых фундаментальных принципах, одним из которых Варшава считает «историческую правду».

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Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости выстроить отношения с рядом соседних государств на «новой основе». По его словам, прежде всего это касается Польши и Венгрии. Украинский политик отметил, что взаимодействие с этими странами нуждается в обновлении.

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Дарья Денисова
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