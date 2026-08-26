В Омске установили фонтан из 200 литров сгущёнки, но пробовать её запрещено

В Омске в рамках открытия агропромышленной выставки «АгроОмск» была представлена необычная инсталляция — фонтан, наполненный 200 литрами сгущённого молока. Об этом сообщает ИС «Вести».

Объект носит исключительно декоративный характер, поэтому употребление продукта в пищу не предусмотрено. Тем не менее, организаторы подготовили для посетителей угощение в виде блинов со сладкой начинкой. Выставка спецтехники проходит в парке «На Королёва» и продлится до 30 августа.

В центре внимания выставки в этом году — Год единства народов России. Идея сплочённости пронизывает всё: от номеров артистов до представленных на стендах экспонатов. Масштаб события впечатляет: свое участие подтвердили более 300 делегатов из российских регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что в Адыгее отменили ежегодный фестиваль сыра, который должен был пройти в сентябре. Решение принято из соображений безопасности. Фестиваль проводился с 2010 года и считался одним из главных гастрономических событий Кавказа — в 2025 году его посетили 70 тысяч человек.