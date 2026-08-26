На дне Волги нашли три судна, затонувших в годы Великой Отечественной войны

На Волге во время научной экспедиции по маршруту от Астрахани до села Ступино и обратно отыскали три судна, которые, предположительно, ушли под воду ещё в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

По данным исследователей, все три объекта на речном дне удалось точно зафиксировать и отметить на карте.

«По предварительной оценке, речь идёт о баржах и судне типа «Колонок», — говорится в сообщении института. Там уточнили, что данные о баржах ещё предстоит сверить с архивами, чтобы понять, действительно ли они относятся к погибшим в войну кораблям, а сами находки детально изучат в следующих выходах на воду.

В институте пояснили, что искать затонувшие в те годы суда крайне непросто. Точных координат их гибели нет, а русло и течение Волги за прошедшие восемьдесят лет менялись не раз.

Для поисков применяли гидролокатор бокового обзора и многолучевой эхолот. Помимо этого, в сёлах Замьяны и Ступино прошли патриотические встречи. К ним присоединились участники экспедиции, сотрудники районных администраций, представители астраханского отделения Русского географического общества, ветеранские и детские организации, а также жители сёл. Собравшиеся опустили венки на воду и возложили их у мемориалов в память о погибших на войне моряках.

Саму экспедицию под названием «Фарватер истории — 2026» организовали Гидрографическая служба Краснознамённой Каспийской флотилии вместе с Институтом океанологии РАН. В ней участвовали работники Каспийского филиала института, студенты Астраханского государственного технического университета и Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф. М. Апраксина.

Ранее специалисты «Разведывательно-водолазной команды» обнаружили на дне Баренцева моря немецкий военный транспорт «Утландсхерн», затонувший весной 1942 года. Как сообщили в пресс-службе организации, установить принадлежность судна удалось по сохранившемуся корабельному колоколу. Находку сделали в рамках проекта «Москитный флот победы. Север», реализуемого при поддержке Русского географического общества и ДОСААФ России. Водолазы провели погружение, организовали подводную видеосъёмку и подтвердили, что последний рейс транспорт совершил утром 16 марта.