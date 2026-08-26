Умерла «первая украинская танкистка»

На Украине умерла «первая женщина-танкист». Так называли Татьяну Кучеряву, которая в 2015 году прошла курс подготовки механика-водителя танка Т-64Б.

О её кончине сообщил супруг. По его словам, Татьяна умерла после 9 месяцев борьбы с тяжёлой болезнью. Судя по постам самой женщины в соцсетях, последние несколько месяцев она страдала онкологическим заболеванием.

А ранее на Украине умер афро-украинский блогер и тиктокер Денчик, известный по импровизациям, которые набирали миллионы просмотров в соцсетях. Несколько месяцев назад Денчика мобилизовали, и на момент смерти он проходил службу в Вооружённых силах Украины.