Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 12:01

Умерла «первая украинская танкистка»

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/Oleh Dunduk

Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/Oleh Dunduk

На Украине умерла «первая женщина-танкист». Так называли Татьяну Кучеряву, которая в 2015 году прошла курс подготовки механика-водителя танка Т-64Б.

О её кончине сообщил супруг. По его словам, Татьяна умерла после 9 месяцев борьбы с тяжёлой болезнью. Судя по постам самой женщины в соцсетях, последние несколько месяцев она страдала онкологическим заболеванием.

4 офицера ВСУ ликвидированы ударами ВС РФ: в списке глава группы разведки и организатор провокации на ЗАЭС
4 офицера ВСУ ликвидированы ударами ВС РФ: в списке глава группы разведки и организатор провокации на ЗАЭС

А ранее на Украине умер афро-украинский блогер и тиктокер Денчик, известный по импровизациям, которые набирали миллионы просмотров в соцсетях. Несколько месяцев назад Денчика мобилизовали, и на момент смерти он проходил службу в Вооружённых силах Украины.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar