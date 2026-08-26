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26 августа, 11:19

4 офицера ВСУ ликвидированы ударами ВС РФ: в списке глава группы разведки и организатор провокации на ЗАЭС

Военкор Поддубный сообщил о ликвидации четырёх офицеров ВСУ ударами ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Российские военные уничтожили сразу нескольких старших офицеров украинской армии на разных участках фронта. Об этом рассказал военкор ИС «Вести» Евгений Поддубный в своём канале в мессенджере MAX.

Среди погибших — Сергей Гальчинский, возглавлявший группу разведки в штабе 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Также ликвидированы Константин Змунчило, занимавший пост заместителя командира 704-й бригады войск РХБЗ. Известно, что он готовил провокацию на ЗАЭС в 2022 году. Также уничтожены Анатолий Загродский — снайпер батальона полиции особого назначения, входивший в мобильную группу ПВО, и старший лейтенант Роман Орешняк.

По словам военкора, Гальчинский погиб при недавнем ударе по штабу его бригады в Кривом Роге. Военный объект располагался в здании торгового центра и маскировался под обычную гражданскую постройку.

ВС РФ ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ
ВС РФ ударили по энергетической и транспортной инфраструктуре, используемой ВСУ

Ранее в ДНР ликвидирован капитан СБУ Пётр Коринковский. Он принимал участие в боях в Артёмовске (украинское название — Бахмут), а также в событиях, связанных с вторжением украинских подразделений в Курскую область.

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Вероника Бакумченко
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