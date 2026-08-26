Российские военные уничтожили сразу нескольких старших офицеров украинской армии на разных участках фронта. Об этом рассказал военкор ИС «Вести» Евгений Поддубный в своём канале в мессенджере MAX.

Среди погибших — Сергей Гальчинский, возглавлявший группу разведки в штабе 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Также ликвидированы Константин Змунчило, занимавший пост заместителя командира 704-й бригады войск РХБЗ. Известно, что он готовил провокацию на ЗАЭС в 2022 году. Также уничтожены Анатолий Загродский — снайпер батальона полиции особого назначения, входивший в мобильную группу ПВО, и старший лейтенант Роман Орешняк.

По словам военкора, Гальчинский погиб при недавнем ударе по штабу его бригады в Кривом Роге. Военный объект располагался в здании торгового центра и маскировался под обычную гражданскую постройку.

Ранее в ДНР ликвидирован капитан СБУ Пётр Коринковский. Он принимал участие в боях в Артёмовске (украинское название — Бахмут), а также в событиях, связанных с вторжением украинских подразделений в Курскую область.