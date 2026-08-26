Долгожданное возвращение: Десять российских солдат освобождены из украинского плена

Десять российских военнослужащих вернулись на территорию РФ из украинского плена. Процедура передачи бойцов успешно завершена, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Данный обмен стал продолжением гуманитарной миссии, начавшейся 24 августа, в ходе которой состоялась передача украинских военнопленных.

«Ещё 10 наших военнослужащих вернулись домой. Самое главное сейчас — чтобы бойцы получили всю необходимую помощь и как можно скорее могли быть рядом с близкими. Благодарю всех, кто участвовал в этой гуманитарной миссии», — прокомментировала событие Лантратова.

На данный момент освобожденные военные проходят осмотр, им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка.

Также 19 августа РФ и Украина провели обмен военнопленными. Стороны получили по 103 человека. Возвращение соотечественников домой стало возможно при посреднических усилиях Объединённых Арабских Эмиратов, указало ведомство.