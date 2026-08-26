Бизнес Гребенщикова* в Британии трещит по швам: от миллионов остались копейки

Британская компания Бориса Гребенщикова* и группы «Аквариум» столкнулась с финансовыми проблемами на фоне сокращения концертной активности за рубежом. Это следует из отчётности BG Plus LLP.

Компания появилась в Лондоне в 2022 году после отъезда музыканта из России. Гребенщиков* вместе с супругой Ириной зарегистрировал её для работы с концертами и музыкальными проектами.

Согласно отчётности, на конец марта 2024 года на счетах фирмы находилось около 10,6 млн рублей. Спустя год сумма сократилась примерно до 135 тыс. рублей.

Одновременно обязательства компании увеличились более чем в два раза — с 385 тыс. до 777 тыс. рублей.

Телеграм-канал «База» связывает финансовые сложности с сокращением числа зарубежных выступлений Гребенщикова* и «Аквариума». По данным издания, музыканта стали реже приглашать на концерты и частные мероприятия.

Ранее Борис Гребенщиков* переоформил трёхкомнатную квартиру в Петербурге на своего сына Глеба, который также проживает за границей. Недвижимость, расположенная на Гончарной улице и приобретённая музыкантом в 2018 году, имеет площадь 127 квадратных метров. В настоящее время её стоимость оценивается примерно в 36 миллионов рублей. Переоформление собственности произошло после внесения артиста в реестр иноагентов и последующего отъезда из страны. Также в 2023 году основатель группы «Аквариум» закрыл индивидуальное предпринимательство и прекратил коммерческую деятельность в России.

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