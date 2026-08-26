Названа причина смерти 14-летнего сына тренера БК «Химки» Семернинова
Причиной смерти 14-летнего баскетболиста Семернинова стала остановка сердца
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Причиной смерти 14-летнего баскетболиста Арона Семернинова стала внезапная остановка сердца во время тренировки. Об этом ТАСС сообщил источник.
Ранее о смерти сына главного тренера «Химок» и молодёжной сборной России Романа Семернинова сообщила пресс-служба подмосковного клуба.
«На тренировке случилась внезапная остановка сердца», — рассказал источник агентству.
Арон Семернинов занимался баскетболом и выступал за команду СШОР из Краснодара.
Юный спортсмен умер 25 августа в возрасте 14 лет. О трагедии клуб «Химки» сообщил на следующий день, выразив соболезнования семье и близким.
Роман Семернинов — российский баскетбольный тренер, мастер спорта, в настоящее время занимающий пост главного тренера БК «Химки» и возглавляющий сборную России U20. За свою тренерскую карьеру он добился значительных успехов с молодёжными командами: привёл сборную России U-16 к историческому выходу на чемпионат мира, стал чемпионом России U-18 и серебряным призёром Суперлиги с «Химками», а также завоевал множество медалей с командами различных возрастов в системе ПБК «Локомотив-Кубань», где проработал девять лет.
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