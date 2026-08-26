Названа причина смерти 14-летнего сына тренера БК «Химки» Семернинова

Роман Семернинов — российский баскетбольный тренер, мастер спорта, в настоящее время занимающий пост главного тренера БК «Химки» и возглавляющий сборную России U20. За свою тренерскую карьеру он добился значительных успехов с молодёжными командами: привёл сборную России U-16 к историческому выходу на чемпионат мира, стал чемпионом России U-18 и серебряным призёром Суперлиги с «Химками», а также завоевал множество медалей с командами различных возрастов в системе ПБК «Локомотив-Кубань», где проработал девять лет.