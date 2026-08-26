Учёные рассказали, почему первая клонированная овца носит имя кантри-певицы

Имя первой в мире клонированной из взрослой клетки овцы Долли появилось из-за необычной детали научного эксперимента. Клетку для создания животного взяли из молочной железы овцы, поэтому учёные решили назвать её в честь кантри-певицы Долли Партон. Об этом пишет Daily Mail.

Долли родилась 5 июля 1996 года в Рослинском институте в Шотландии. Она стала первым млекопитающим, которого удалось получить из ядра взрослой соматической клетки, что стало одним из самых известных достижений в истории генетики.

Учёные использовали клетку шестилетней овцы породы финский дорсет и яйцеклетку другой овцы. Полученный эмбрион перенесли суррогатной матери, которая и выносила будущего клона. После рождения Долли стала символом нового этапа исследований в области клонирования.

Выбор имени был своеобразной шуткой команды исследователей. Поскольку источник генетического материала был связан с молочной железой, учёные обратились к образу одной из самых известных певиц мира — Долли Партон. Позже сама артистка рассказывала, что восприняла эту историю с юмором и была польщена таким необычным посвящением.

После появления на свет Долли прожила обычную жизнь овцы: она жила на территории Рослинского института, дала потомство и стала одним из самых узнаваемых животных в истории науки. В 2003 году её останки передали в Национальный музей Шотландии, где они находятся в экспозиции.

Эксперимент с Долли показал, что взрослые клетки организма можно перепрограммировать для создания нового животного. Это открытие повлияло на дальнейшее развитие исследований в области клеточной биологии и биотехнологий.

Клонирование животных снова оказалось в центре внимания после сообщений о попытках учёных приблизиться к созданию первого в мире клонированного мамонтёнка. Ранее Life.ru писал о проекте по возвращению шерстистого мамонта, в рамках которого исследователи изучают древнюю ДНК и современные технологии редактирования генома, чтобы приблизить воссоздание вымершего вида.