Не «Гамлет»: Учёные определили самую сложную пьесу Шекспира

Самой сложной для восприятия пьесой Уильяма Шекспира учёные назвали «Антония и Клеопатру». Исследователи оценивали произведения по сложности связей между персонажами и пришли к выводу, что эта трагедия набрала 83 балла из 100, написали в журнале Royal Society Open Science.

Для сравнения, «Буря» получила всего 14 баллов и оказалась самой простой в рейтинге. Разрыв между двумя произведениями составил почти шесть раз.

Учёные из швейцарской ETH Zurich проанализировали более 3000 европейских пьес, среди которых были 37 произведений Шекспира. Сложность определяли по структуре взаимоотношений между действующими лицами: учитывали количество персонажей и то, насколько разветвлёнными были связи между ними.

У «Антония и Клеопатры» исследователи отметили более 40 коротких сцен, действие которых переносится между разными странами и охватывает несколько десятилетий. В верхней части рейтинга также оказались «Генрих VI. Часть вторая», «Генрих VI. Часть первая», «Ричард III» и «Кориолан».

При этом «Макбет», «Ромео и Джульетта» и «Гамлет» расположились примерно в середине списка. В среднем произведения Шекспира получили 41,22 балла против 11,20 у всех изученных пьес.

Авторы исследования отметили, что высокая сложность не обязательно мешает произведению добиться успеха. По их мнению, анализ взаимосвязей персонажей в дальнейшем может помочь изучать то, как человек воспринимает и отслеживает сложные сюжеты.

«Антоний и Клеопатра» (1606–1607) — трагедия Уильяма Шекспира, основанная на «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха, повествующая о любви римского полководца Марка Антония и египетской царицы Клеопатры, чья страсть вступает в конфликт с политической борьбой за власть в Римской империи. Пьеса, охватывающая события от Парфянской кампании до битвы при Акции и гибели героев, исследует противостояние долга и чувства, Рима и Египта, а образ Клеопатры считается одной из самых сложных и многогранных женских ролей в мировой драматургии.

Ранее британские историки установили точное расположение дома Уильяма Шекспира в Лондоне, который считался утраченным несколько столетий. По архивным документам исследователи определили, что здание площадью около 50–60 квадратных метров находилось на улице Сент-Эндрюс-Хилл и было приобретено драматургом в 1613 году.