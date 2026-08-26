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26 августа, 12:27

Зеленский и Драпатый приехали в Днепропетровскую область

Обложка © Telegram/Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram/Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский и главком ВСУ Михаил Драпатый прибыли на линию фронта в Днепропетровскую область и провели совещание с военными на камеру. Кадры публикует телеграм-канал Зеленского.

По его словам, с командирами обсуждалось усиление защиты на этом направлении.

Зеленский и Драпатый приехали в Днепропетровскую область. Видео © Telegram/Zelenskiy / Official

«Есть конкретные запросы: обеспечение дронами, потребность в дальнобойной артиллерии и малых РЛС, вопросы прямого финансирования бригад, СОЧ, подготовка и поощрение воинов. Нужно максимально укреплять наших защитников», – написал Зеленский.

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А буквально накануне в Днепропетровской области местные жители заметили огромный столб дыма. По словам очевидцев, отчётливо слышны взрывы. Гигантский «гриб» может быть результатом удара российских военных по стратегическому объекту ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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