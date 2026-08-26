«Доброе утро»: В Кургане полиция нашла в багажнике спящего после тусовки в стрип-клубе парня

В Кургане полицейские обнаружили молодого человека, который спал в багажнике иномарки без номеров после ночной тусовки. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал Baza.

В Кургане полицейские нашли спящего в багажнике чужой машины без номеров мужчину. Видео © Telegram / Baza

Инцидент произошёл на улице Советской, где сосредоточены питейные заведения города. Рядом находится стриптиз-клуб «Zaжигалка». На записи видно, как сотрудники полиции открывают багажник автомобиля и находят внутри спящего парня.

Один из стражей порядка разбудил молодого человека словами «Просыпаемся, просыпаемся говорю! Доброе утро». На вопрос, всё ли с ним в порядке, парень коротко ответил утвердительно. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения кураганец не смог объяснить, каким образом оказался в багажнике чужой машины.

Ранее сообщалось, что жительница Кубани нашла спящую бездомную женщину в багажнике своей машины. По словам девушки, она оставила машину незапертой и ненадолго ушла за покупками. Вернувшись, хозяйка открыла багажник и увидела там незнакомку, которая была пьяна.