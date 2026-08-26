Сотрудникам сгоревшего склада Wildberries в Котовске предложат новые вакансии

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов распорядился помочь с поиском работы сотрудникам Wildberries, пострадавшим из-за атаки БПЛА на логистический центр в Котовске. Он подчеркнул, что пожар на предприятии оставил без заработка жителей Котовска, Тамбова и близлежащих районов, включая студентов, подрабатывавших в ночные смены. Власти региона намерены в кратчайшие сроки трудоустроить всех нуждающихся.

«Наша задача — оперативно обеспечить людей новыми рабочими местами», — написал Первышов в соцсетях.

По итогам совещания губернатор дал поручение сформировать перечень актуальных вакансий с учётом текущих компетенций персонала. Совместно с представителями компании РВБ будет организована индивидуальная работа с каждым сотрудником, включая программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Кроме того, руководство призывает работников склада Wildberries проявлять бдительность и не поддаваться на провокации или действия мошенников в информационном пространстве.

Ранее сообщалось, что при атаке на Котовск пострадали два человека. У 19-летнего парня диагностировали сотрясение мозга, у 49-летней женщины — перелом пальца. Обоим оказывают необходимую медицинскую помощь.