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Регион
26 августа, 12:29

Сотрудникам сгоревшего склада Wildberries в Котовске предложат новые вакансии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов распорядился помочь с поиском работы сотрудникам Wildberries, пострадавшим из-за атаки БПЛА на логистический центр в Котовске. Он подчеркнул, что пожар на предприятии оставил без заработка жителей Котовска, Тамбова и близлежащих районов, включая студентов, подрабатывавших в ночные смены. Власти региона намерены в кратчайшие сроки трудоустроить всех нуждающихся.

«Наша задача — оперативно обеспечить людей новыми рабочими местами», — написал Первышов в соцсетях.

По итогам совещания губернатор дал поручение сформировать перечень актуальных вакансий с учётом текущих компетенций персонала. Совместно с представителями компании РВБ будет организована индивидуальная работа с каждым сотрудником, включая программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Кроме того, руководство призывает работников склада Wildberries проявлять бдительность и не поддаваться на провокации или действия мошенников в информационном пространстве.

СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на логистический центр в Котовске
СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на логистический центр в Котовске

Ранее сообщалось, что при атаке на Котовск пострадали два человека. У 19-летнего парня диагностировали сотрясение мозга, у 49-летней женщины — перелом пальца. Обоим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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