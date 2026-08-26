Умер трижды номинированный на Нобелевскую премию писатель Петер Надаш

Венгерский писатель и драматург Петер Надаш ушел из жизни в возрасте 83 лет. Согласно заявлению, опубликованному в его социальных сетях, литератор скончался в своём доме в Гомбоссеге (западная часть Венгрии). Факт смерти подтвердила агентству AFP публицист автора Анетт Орос, однако детали произошедшего пока не разглашаются.

Петер Надаш появился на свет в 1942 году, а в 16 лет остался без родителей. В 1960-х годах он начал работать журналистом, сотрудничая с женским журналом Nok Lapja. В дальнейшем его деятельность была связана с Университетом Гумбольдта, где он был стипендиатом, и театром в Дьере, где он читал лекции.

Первые книги Надаша — «Библия» и «Поиски ключей» — вышли в конце 60-х. Позже он написал свои главные произведения: «Конец семейного романа» и «Книгу воспоминаний», а в 2010 году — пьесу «Пение сирен». За свои заслуги писатель был удостоен ряда международных премий и трижды выдвигался на Нобелевскую премию. В 1993 году состояние здоровья писателя резко ухудшилось из-за инфаркта, потребовавшего нескольких операций.

Ранее умер американский актёр Майкл Райт, который снимался в фильмах «Шугар Хилл» и «Переводчица». Ему было 70 лет. Райт скончался 19 августа в Лос-Анджелесе. По словам родственников, причиной смерти стала остановка сердца из-за осложнений редкой неврологической болезни — синдрома Маркиафавы-Биньями. Актёр родился в Нью-Йорке в 1956 году. Зрителям он также запомнился по фильмам «Деньги решают всё», «Директор» и «Пять горячих сердец».