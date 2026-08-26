XXX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 16-19 июня 2027 года. Об этом сообщает Росконгресс.

«На протяжении 30 лет ПМЭФ поднимает самые актуальные темы своего времени — от вопросов безопасного и устойчивого будущего и вызовов глобализации до экономического суверенитета и диалога, ориентированного на практический результат», — отметил ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ, советник президента Антон Кобяков, добавив, что повестка форума всегда отражала ключевые изменения в мире и потребность в согласованных действиях.

Он выразил уверенность, что юбилейный ПМЭФ станет важной вехой в истории форума и откроет новые возможности для формирования партнерств и реализации совместных проектов.

ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) — это крупнейшее ежегодное деловое событие в России и СНГ, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года (под эгидой и при участии президента РФ). Форум служит ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов, глав государств и политических лидеров, где обсуждаются ключевые экономические вопросы, стоящие перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом, а также заключаются крупные инвестиционные соглашения и контракты.

Ранее Financial Times раскрыла «тихие» переговоры представителя Трампа с Кремлём на ПМЭФ. Напомним, мероприятие посетил Родни Кук-младший — председатель Комиссии изящных искусств США.