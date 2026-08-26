Юра Борисов стал голосом новой программы Глейхенгауза для Гуменника

Юра Борисов неожиданно появился в мире фигурного катания — актёр стал голосом новой программы Петра Гуменника, поставленной Даниилом Глейхенгаузом по мотивам фильма «Хамнет». Кадрами новой постановки поделилась пресс-служба хореографа.

Новая программа Петра Гуменника под монолог в исполнении Юры Борисова. Видео © Пресс-лужба Даниила Глейхенгауза

Для постановки Борисов записал фрагмент текста, который стал частью выступления фигуриста. Его голос сопровождает номер и помогает раскрыть образ Уильяма Шекспира через сочетание актёрской речи, музыки и хореографии.

Новая программа построена вокруг атмосферы фильма «Хамнет», который получил премию «Оскар». История обращается к судьбе Шекспира и событиям, связанным с созданием одной из самых известных пьес драматурга.

Для Глейхенгауза это не первый опыт работы с кинематографическими и театральными образами. Хореограф ранее создавал программы, в которых фигурное катание соединялось с элементами драматического искусства.

Выбор Борисова для этой роли оказался символичным: сейчас актёр исполняет главную роль в спектакле «Гамлет» на сцене МХТ имени Чехова. Теперь его голос будет звучать и в спортивной постановке — во время выступлений Гуменника.

Пётр Гуменник в последние годы стал одним из самых заметных российских фигуристов, совмещая сложные технические элементы с необычными постановочными решениями. Ранее Life.ru писал, что фигурист получил диплом степени бакалавра в сфере IT.