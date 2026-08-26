Найденный мёртвым лучший регбийный арбитр Брызгалин состоял на учёте в ПНД
Алексей Брызгалин. Обложка © VK / Федерация регби России
Московский регбийный арбитр Алексей Брызгалин, обнаруженный мёртвым в своей квартире, находился на учёте в психоневрологическом диспансере. Об этом рассказали РИА «Новости» в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере», — заявил собеседник агентства.
Предположительно, судья свёл счёты с жизнью.
Напомним, один из ведущих регбийных арбитров России Алексей Брызгалин скончался на 48-м году жизни. Его спортивный путь начался в детстве в команде «Фили». Позже он выступал на любительском уровне за «Московских драконов» и «Тушино», а также работал детским тренером. Основным призванием для него стало судейство, которым он занялся в 2006 году. Уже через четыре сезона Брызгалин начал обслуживать международные матчи, а в 2021 году профессиональное сообщество признало его лучшим судьёй России.
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