Найденный мёртвым лучший регбийный арбитр Брызгалин состоял на учёте в ПНД

Напомним, один из ведущих регбийных арбитров России Алексей Брызгалин скончался на 48-м году жизни. Его спортивный путь начался в детстве в команде «Фили». Позже он выступал на любительском уровне за «Московских драконов» и «Тушино», а также работал детским тренером. Основным призванием для него стало судейство, которым он занялся в 2006 году. Уже через четыре сезона Брызгалин начал обслуживать международные матчи, а в 2021 году профессиональное сообщество признало его лучшим судьёй России.