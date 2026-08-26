От мема к делу: «Госуслуги» объяснили, почему «сикс-севен» — это серьёзно

Популярный среди молодёжи мем «сикс-севен» добрался до государственных сервисов. Портал «Госуслуги» выпустил неожиданную рекламную кампанию, обыграв вирусный тренд в своей фирменной манере.

В соцсетях появился скриншот с рекламой портала, где крупными буквами написано: «Не жди 67! Оформи пенсию сегодня». Фразу дополнили эмодзи с огнём, а под постом — традиционные реакции пользователей.

Реакция пользователей не заставила себя ждать — под постом уже собрались тысячи лайков и репостов. Похоже, госсервисы нащупали новый способ достучаться до зумеров.

Напомним, мем «сикс-севен» (или просто 67) захватил интернет ещё в прошлом году. Он пошёл из трека Doot Doot американского рэпера Skrilla, где в припеве многократно повторяется сочетание «six-seven». Подростки поколения Альфа используют фразу как бессмысленный ответ на любой вопрос — своего рода культурный код, который означает «и так, и не так», «так себе» или вообще ничего конкретного.

Ранее зумеры в разных странах устроили флешмобы в честь интернет-мема «6-7». Самая массовая акция прошла в Нью-Йорке, где сотни участников собрались в парке в 6:07, повторяли вирусную фразу и показывали характерный жест.