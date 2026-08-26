Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 12:55

К попытке поджога оборонного завода в Словакии причастны украинец и латыши

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Animaflora PicsStock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Animaflora PicsStock

Стали известны подробности громкого дела о попытке диверсии на словацком заводе беспилотников. Как сообщает газета Pravda, в подготовке поджога обвиняются граждане Украины и Латвии.

«Тот, которого удалось быстро задержать в Германии при содействии местных органов безопасности, имеет гражданство Латвии. Среди двух мужчин, задержанных в Словакии, один является украинцем и один — латышом», — говорится в публикации.

В Восточной Чехии сгорел связанный с Израилем завод БПЛА
В Восточной Чехии сгорел связанный с Израилем завод БПЛА

Напомним, ранее правоохранительные органы Словакии отчитались о поимке трех подозреваемых, двое из которых были взяты под стражу внутри страны, а третий — на территории ФРГ. На предприятии, которое планировали поджечь злоумышленники, могли находиться около 70 сотрудников.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Словакия
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar