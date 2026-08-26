Математик из Новосибирска рассказал, почему отказался от контракта в Бельгии и Италии
Математик Насыбуллов рассказал, почему уехал из Европы в Новосибирск
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Заместитель декана механико-математического факультета НГУ Тимур Насыбуллов, принявший участие во встрече президента России Владимира Путина с молодыми учёными в новосибирском Академгородке, объяснил своё возвращение из Европы в Россию стремлением к профессиональной самореализации. До 2020 года он вёл научную деятельность в Бельгии и Италии, однако принял решение продолжить карьеру на Родине, где, по его словам, открываются более широкие перспективы для развития.
«Я вернулся в Россию, потому что в России я лучше понимаю людей… Мы смотрели одинаковые фильмы, слушали одинаковую музыку, ходили по похожим дворам и на олимпийских играх болели за одних и тех же спортсменов», — сказал учёный на пленарном заседании форума «Технопром-2026».
Он подчеркнул, что чувствует глубокую ментальную связь с соотечественниками, а для продуктивной научной деятельности критически важно находиться в понятной культурной среде.
Своё решение вернуться в Россию Насыбуллов объяснил наличием уникальных перспектив для карьерного рывка. Несмотря на то, что европейский опыт он вспоминает с благодарностью как важный этап становления, он осознал, что за рубежом его развитие было бы ограничено стандартными рамками. В России же, по его словам, инициативные и амбициозные исследователи получают гораздо больше возможностей для реализации — такие условия созданы во многих вузах и на базе таких проектов, как СКИФ.
Ранее Владимир Путин анонсировал создание в России сети образовательных центров по типу новосибирского Академгородка. По словам президента, такие площадки должны появиться сразу в нескольких регионов нашей страны — в Подмосковье, во Владивостоке и Ленобласти.
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