В Польше нашли захоронение девушки XVII века с серпом на шее — так её защищали от нечисти

В польском Пене археологи изучили странное захоронение XVII века. В могиле лежали останки девушки, скончавшейся в 17–19 лет: над её шеей положили серп, а к большому пальцу левой ноги прикрепили железный замок. Об этом рассказало издание Popular Science.

Погребение под номером 75 отыскали ещё в 2022 году. Радиоуглеродный анализ показал, что смерть девушки пришлась примерно на период с 1620 по 1674 год.

По данным учёных, вскоре после похорон могилу, судя по всему, вскрывали повторно. Тело к тому моменту ещё не разложилось до конца. Одну руку переложили, к горлу лезвием повернули железный серп, а на палец надели замок. Такие предметы в народных поверьях служили защитой от нечистой силы.

При этом находки намекают, что девушка была из зажиточного рода. У черепа сохранились тончайшие нити из позолоченной и серебряной проволоки — то, что осталось от дорогого шёлкового головного убора. Но кости одновременно говорят о том, что она нередко голодала.

Анализ ДНК показал редкую материнскую линию, связанную со Скандинавией. У современных славян она встречается крайне редко. При этом изучение зубов доказало, что детство девушка провела именно в окрестностях Пеня.

Кладбище, где её похоронили, не отмечено ни на одной старой карте. Оно находилось за границей поселения, рядом с перекрёстком. Специалисты полагают, что здесь предавали земле тех, кого местные жители сторонились или боялись.

Ранее под Суздалем нашли нетронутую могилу воина X века. Археологи Института археологии РАН и Государственного исторического музея впервые раскопали в Суздальском Ополье камерное погребение — деревянный подземный «склеп» размером 3,1 на 2,7 метра. Внутри лежал мужчина 25–35 лет вместе с конём и собакой, а рядом — боевой топор, копьё, нож, стремена, удила и даже маленькие весы. Учёные отметили, что могилу не тронули ни грабители, ни распашка, а такие захоронения связывают с военной и административной верхушкой.