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26 августа, 13:07

Школьница разбилась насмерть, упав с 11-го этажа жилого дома в Брянске

Обложка © MAX / Прокуратура Брянской области

Обложка © MAX / Прокуратура Брянской области

Прокуратура Брянской области проводит проверку по факту гибели 15-летней девушки в Фокинском районе Брянска. По предварительной информации, вечером 25 августа несовершеннолетняя выпала из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже многоэтажного дома. В настоящее время ведомство устанавливает все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

«Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели 15-летней школьницы в Фокинском районе г. Брянска», — сказано в сообщении.

Двухлетний мальчик выпал с пятого этажа в Саратовской области и чудом выжил
Двухлетний мальчик выпал с пятого этажа в Саратовской области и чудом выжил

А ранее в Новой Москве пятилетний мальчик выпал со второго этажа во время игры с братьями. Дети самостоятельно нашли отмычку, открыли запертое окно, после чего один из них сорвался вниз.

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Наталья Демьянова
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