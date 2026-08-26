Школьница разбилась насмерть, упав с 11-го этажа жилого дома в Брянске

Прокуратура Брянской области проводит проверку по факту гибели 15-летней девушки в Фокинском районе Брянска. По предварительной информации, вечером 25 августа несовершеннолетняя выпала из окна квартиры, расположенной на 11-м этаже многоэтажного дома. В настоящее время ведомство устанавливает все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

«Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели 15-летней школьницы в Фокинском районе г. Брянска», — сказано в сообщении.

А ранее в Новой Москве пятилетний мальчик выпал со второго этажа во время игры с братьями. Дети самостоятельно нашли отмычку, открыли запертое окно, после чего один из них сорвался вниз.